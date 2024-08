Mosconi | Una gioia la semifinale agli Europei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024), soddisfazione, ma anche voglia di trasmettere quel che ha imparato alle compagne di squadra della Bsl San Lazzaro, Allegraè tornata più ricca a livello personale e di esperienza dcon la nazionale Under 16 italiana. "E’ stata un’avventura stupenda – sottolinea–, un momento di crescita sia a livello personale che di nazionale sicuramente molto importante. Abbiamo affrontato tante problematiche nella fase di avvicinamentoe questo ci ha unito ancora di più". Il quarto posto finale alla rassegna continentale di Miskolc, in Ungheria, è stata un’impresa sfiorata da parte delle azzurre, ma anche la consapevolezza che si può fare di più. "Sicuramente a inizio della competizione non avremmo mai pensato di poter arrivare in