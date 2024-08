Matthew Perry il medico accusato della sua morte confessa tutto | ecco quanti anni di carcere rischia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 31 agosto 2024) Il misterioso casodi, celebre attore noto sopratper il ruolo di Chandler Bing in Friends, ha scosso Hollywood ed i suoi fan. Venerdì 30 agosto 2024, Mark Chavez, uno dei medici coinvolti nel tragico evento, è comparso in tribunale a Los Angeles, ammettendo le proprie colpe ed accettando un accordo di patteggiamento. Il patteggiamento, noto negli Stati Uniti come “plea bargain” o “plea agreement”, è un accordo legale tra l’accusa e la difesa in cui l’imputato accetta di dichiararsi colpevole di una o più accuse in cambio di una riduzionepena ocaduta di altre accuse. Questo consente alla giustizia evitare un processo completo, accelerando la risoluzione del caso. Il patteggiamento è molto comune nel sistema giudiziario americano, e circa il 90% dei casi penali si risolve tramite questo metodo.