LIVE F1 GP Monza 2024 in DIRETTA | Hamilton svetta nella Q2 Sainz veloce Leclerc non convince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Torna in pista con gomme usate, che si prende un rischio. 16.41si lamenta della macchina, affermando che non gira. Non un bel segnale per lui. 16.40 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 LewisMercedes1:19.641 3 2 Lando Norris McLaren+0.086 23 CarlosFerrari+0.158 4 4 Oscar Piastri McLaren+0.167 4 5 Max Verstappen Red Bull Racing+0.233 4 6 George Russell Mercedes+0.236 37 CharlesFerrari+0.366 4 8 Sergio Perez Red Bull Racing+0.761 4 9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+0.793 4 10 Alexander Albon Williams+0.819 3 11 Fernando Alonso Aston Martin+0.929 3 12 Kevin Magnussen Haas F1 Team+1.057 4 13 Pierre Gasly Alpine+1.097 5 14 Esteban Ocon Alpine+1.243 5 15 Daniel Ricciardo RB+1.632 4 16.38si porta in terza posizione a 0.158, mentreè settimo a 0.366.