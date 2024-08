Lino Giuliano pessimo su Karina Cascella | Famosa per vibratore nel

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 31 agosto 2024)è al centro di numerose polemiche per i suoi comportamenti assunti nelle ultime ore. Dopo Temptation Island, la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ha scatenato reazioni contrastanti. Tra i suoi critici più accesi c'è, ex opinionista di Uomini e Donne, che non ha esitato a esprimere apertamente il suo disappunto. La scintilla delle recenti polemiche è scoppiata quandoha commentato un video postato dasui suoi canali social. Nel filmato, l'ex partecipante del viaggio dei sentimenti si riprende mentre guida a velocità sostenuta in un centro abitato, comportamento che ha suscitato immediatamente l'indignazione di molti.