Le ultime Carrera dubbio difesa Curado può esordire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Il dilemma dia poche ore dall’esordio in casa con la Pianese resta ancora quello che ruota tra l’impiego di una linea difensiva a quattro o la possibilità di tornare a schierare il terzetto visto a Ferrara contro la Spal (2-2). L’ago della bilancia sarà costituito dalle condizioni fisiche di, arrivato ad Ascoli soltanto mercoledì ma subito messo a disposizione di tecnico e compagni per agevolare la preparazione del prossimo impegno sulla tabella di marcia. Qualora l’argentino riuscisse a mostrare un livello atletico adeguato in questesedute di lavoro programmate è possibile che si possa anche scegliere l’impiego di una coppia di centrali, in questo caso quella composta dae Gagliolo, alla quale si affiancherebbero poi i due cursori laterali ad oggi schierati per la maggiore. Ovvero Adjapong a destra e Cozzoli a sinistra.