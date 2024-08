La mantide di Parabiago e il delitto | Telecamere spente lei sapeva La data dell’omicidio scelta con la magia nera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano - “Blanco”. “No, Blanco no”. Ore 8.46 del 24 agosto. Il giorno prima, i carabinieri hanno fermato Adilma Pereira Carneiro e cinque complici (poi saliti a sette) per l’omicidio di Fabio Ravasio camuffato da incidente stradale con omissione di soccorso. Due donne, vicine ad alcune delle persone finite in cella ma non coinvolte nelle indagini, commentano al telefono il blitz dei militari della Compagnia di Legnano: non sembrano sorprese dalla piega che ha preso l’inchiesta (“Lui tre-quattro mesi mi ha detto “bisogna trovare un sicario per uccidere quello lì””, dirà una di loro riferendosi all’amante di Adilma Massimo Ferretti), quanto dall’assenza del nome di “Blanco” tra quelli nel mirino.