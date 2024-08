Incidente a Fondi | muore mamma di 24 anni ricoverato il figlio Arrestato il compagno 22enne | guidava positivo ad alcol e droga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Una donna di 24ha perso la vita in unstradale a, in provincia di Latina. La 24enne, una giovane, si trovava a bordo di un’auto guidata daldi 22, insieme con suopiccolo di pochi mesi e la sorella del fidanzato. Gli altri passeggeri sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale, il piccolo, in particolare, è stato trasferito in eliambulanza a Roma. Secondo le prime ricostruzioni la Volkswagen Golf a bordo della quale si trovavano i quattro è uscita fuori strada autonomamente, capovolgendosi. L’uomo alla guida è risultatoalle analisi per rilevare la presenza die droghe nel sangue e avrebbe avuto una guida poco attenta.