Giovani e sesso | più della metà si dichiara insoddisfatta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Il 54,2% deiitaliani siinsoddisfattopropria vita sessuale. È quanto emerge dall’indagine avviata da MySecretCase — community pioniera nella liberazione sessuale — e Serenis — piattaforma digitale per salute e il benessere mentale — su un campione di 25.000 persone, di cui il 77,9% appartenente alla fascia di età 18-34 anni. «Le testimonianze e i risultati confermano quanto ancora ci sia da fare» ha sottolineato Norma Rossetti, founder di MySecretCase. «Il 30% deinon ha mai ricevuto un’educazione sessuale; mentre il 54,6% ritiene che l'educazione ricevuta non sia stata sufficiente e questo ha un inevitabile impatto sul proprio benessere sessuale». L’indagine racconta inoltre come il 70,9% degli intervistati abbia timori riguardo la propria vita sessuale e abbia difficoltà a condividerli nella coppia.