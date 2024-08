Gelate e alluvione | Da Agricat cifre ridicole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Gli indennizzi, anzi, la mancanza o l’inadeguatezza degli stessi al comparto agroalimentare della Romagna e del forlivese in particolare sono al centro degli interventi del gruppo consiliare del Partito Democratico e del senatore e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti. In entrambe le note stampa si grida allo scandalo a seguito delle comunicazioni di, il fondo nazionale mutualistico istituito a copertura degli eventi catastrofali in agricoltura, che ha respinto in toto o in parte le richieste di ristoro di centinaia di aziende agricole romagnole colpite da. "Si tratta di una decisione incomprensibile – scrivono i consiglieri comunali dem –, che mette a rischio la tenuta economica di numerose imprese, con pesanti ricadute sul lavoro e l’occupazione nel nostro territorio".