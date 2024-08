Furto in una chiesa di Vernio | rubati oggetti sacri intatte le ostie

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 31 agosto 2024)in unadi, in provincia di Prato: rubatodi poco valore.le. È accaduto nella parrocchia di Sant’Antonio a Mercatale nel pomeriggio del 30 agosto, ignoti sono entrati in sacrestia rompendo il vetro di una delle due porte di ingresso che si trovano all’interno della. Sono statiquattro calici e tre pissidi (l’oggetto liturgico usato per conservare leconsacrate) che in quel momento erano vuote. L’eucarestia, custodita nel tabernacolo, non è stata toccata. Dell’accaduto si è accorto il parroco don Vincent Souly, arrivato in parrocchia intorno alle 17.30 per preparare laper la tradizionale adorazione del venerdì e la celebrazione della messa.