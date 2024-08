Francia finito l’idilio antifascista | Melènchon in piazza per destituire Macron ma è una boutade giuridica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Lache il 7 luglio si unì per isolare Le Pen e Bardella non esiste più.vuole isolaree spaccare i socialisti, dando la guida del governo a un moderato.reagisce chiamando a raccolta lae chiedendo le firme per detronizzare il presidente, cosa che però non ha alcun senso costituzionale. Raccolta di firme contro l’Eliseo La France Insoumise (Lfi) ha presentato una proposta di risoluzione per avviare la procedura per la destituzione del presidente francese a causa dell’impasse politico derivato dalla mancata nomina di un nuovo premier.