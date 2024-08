Cremonese | con il Sassuolo è già vietato sbagliare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Cremona, 31 agosto 2024 – Il magro bottino di punti fin qui raccolto in campionato e la sconfitta, seppur immeritata, nel duello in alta quota con il Palermo hanno già reso di assoluta importanza l’incontro che lagiocherà questa sera in casa del(ore 20.30, diretta Dazn), appena retrocesso dalla serie A e desideroso di ritornare immediatamente nella massima divisione. Un desiderio che coltiva apertamente pure la compagine grigiorossa e proprio la partenza al rallentatore, unita a una innegabile mancanza di pazienza, ha già condotto mister Stroppa sul banco degli imputati, tanto che ci sono alcune voci che vorrebbero il suo esonero.