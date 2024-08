Venezia 81 | Babygirl conferenza con Nicole Kidman Harris Dickinson Antonio Banderas

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alla Mostra del Cinema di2024del film, con la regista Halina Reijn e gli attorie Sophie Wilde: ecco cosa hanno raccontato Alla Mostra del Cinema di2024 è stato presentato, in concorso, il film, con la regista e sceneggiatrice Halina Reijn e il cast, composto dae Sophie Wilde. Il film uscirà nei cinema italiani distribuito da Eagle Pictures. Di cosa pensate il pubblico discuterà rispetto al sesso e ai desideri sessuali dopo la visione del film? N.: «Questo film parla di sesso, desideri, segreti, ma anche matrimonio, verità e consenso. Questa è la storia di una donna, raccontata dallo sguardo di una donna, di Halina, ed è questo che lo ha reso così speciale e profondo per me, molto liberatorio». H.