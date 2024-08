Vela Alinghi | frustrante secondo giorno della Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (askanews) – Oggi è stato undavveroperRed Bull Racing impegnato nella LouisCup. A causa di condizioni meteo limite – si legge in un comunicato del Team – il match tra lo sfidante svizzero e NYYC American Magic ha visto entrambe le barche combattere per riuscire a volare sui foil in condizioni di vento leggero. Il comitato di regata ha ripetutamente accorciato il percorso dopo la partenza, riducendo infine la regata a quattro lati, con lo sfidante americano che ha tagliato il traguardo in modalità di dislocamento, mentre le speranzesquadra svizzera di rimontare lo svantaggio svanivano. Nelle condizioni di vento molto leggero che hanno caratterizzato il campo di regata di Barcellona oggi, non era chiaro se si sarebbe riusciti a disputare il programma di regate deldelle selezioni degli sfidanti.