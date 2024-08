US Open | crisi Alcaraz eliminato al secondo turno Un ostacolo in meno per Sinner

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) New York, 30 agosto 2024 – Clamorosa eliminazione per Carlosaldell’US2024. Lo spagnolo, testa di serie numero 3, è stato sconfitto dall’olandese Botic van de Zandschulp, numero 74 del ranking mondiale, con un netto 6-1, 7-5, 6-4 in 2 ore e 19 minuti. La sconfitta del campione del 2022 e finalista dello scorso anno rappresenta uno dei colpi di scena più eclatanti del torneo. Il passo falso dello spagnolo sconvolge il tabellone L’uscita prematura dimodifica drasticamente il panorama della parte alta del tabellone, dove si trova anche Jannik, attuale numero 1 del mondo.avrebbero potuto scontrarsi in una semifinale tanto attesa, ma il risultato inaspettato cambia completamente le dinamiche del torneo. Per, ora, il cammino verso la finale sembraimpervio.