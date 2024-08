Un ferito nell’esplosione di una bombola al mercato di Tirrenia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 30 agosto 2024) PISA – Paura aldiper un incendio e la conseguente esplosione. A intervenire in via dei Fiori, nella mattinata del 30 agosto, sono stati i vigili del fuoco di Pisa. Durante lo svolgimento del, infatti, è stato acceso un braciere per la cottura di cibo e subito dopo si è scaturito un incendio per cause ancora in fase di accertamento. Una piccola bomboletta, usata per accendere il braciere, è esplosa ferendo una persona. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e bonificato i luoghi dell’intervento mettendo in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati la polizia municipale e carabinieri. È stata allertata anche la Asl Toscana Nord Ovest per i rilievi di propria competenza relativi all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.