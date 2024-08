The Deliverance – La redenzione come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 30 Agosto 2024 10:10 am by Redazione Su Netflix è disponibile The– Ladal 30 agosto 2024. Il film horror, diretto da Lee Daniels, è ispirato liberamente a una storia vera. La trama segue la storia di Ebony Jackson, che nella vita reale si chiama Latoya Ammons. La donna combatte contro i problemi economici e i traumi del suo passato, mentre si trasferisce con la sua famiglia in una casa in Indiana per iniziare una nuova vita. Ebony è una mamma single e con i suoi figli e sua madre si ritrova di fronte a degli strani fenomeni nella nuova abitazione. Intervengono anche i servizi sociali, mentre la donna cerca di lottare per salvare la sua famiglia. The– La: riassunto della trama La trama di The– Lasi basa sulla storia vera di Latoya Ammons, che nel film viene chiamata Ebony Jackson.