Temptation Island Anna e Alfred | età cognome origini lavoro Instagram

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 30 Agosto 2024 12:00 pm by Redazionesono una delle coppie di2024 in onda a settembre. I due partecipano al reality show delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore per volere di lei. Infatti, è stataa chiamare la redazione del programma di Canale 5 dopo aver scoperto un tradimento del fidanzato. Sebbene abbia avuto la conferma di essere stata tradita, non riesce proprio a prendere la decisione di mettere fine alla loro relazione. Intanto, dall’altra parte,ammette nel video di presentazione che il loro rapporto non è più quello di un tempo per la mancata fiducia di lei. Ma vediamo insieme chi èe chi è