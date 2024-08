Spezia è un pareggio con tante belle notizie Wisniewski in crescita Sarr già una garanzia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Quando dopo la gara di Pisa, nella prima stagionale, è stato chiesto a Luca D’Angelo cosa pensasse della prestazione di Nagy, l’allenatore ha spiegato quanto fosse stato fondamentale: "Perché lui, è quando non c’è che si avverte". A Cosenza l’assenza decisiva c’è stata: Elia. Perdere dopo un quarto d’ora un elemento della sua importanza, ha cambiato le dinamiche di una sfida molto controllata. Con Nagy sarebbe riuscito in fraseggi migliori rispetto a Vignali, le fasce sarebbero state ancor di più corsie preferenziali per la ricerca del gol. La speranza è che gli esami diagnostici non evidenzino niente di serio e al massimo l’esterno possa saltare solo il match di domenica col Cesena. Non sbaglia Alvini (motivato da spirito di rivincita) quando dice che logioca insieme da gennaio e questo gli dà un buon vantaggio.