SKY | Clamoroso Osimhen resta al Napoli! Salta l’accordo con l’Al-Ahli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gianluca Di Marzio rivela: trattativa in stallo con, Chelsea in attesa.potrebbe rimanere in azzurro nonostante le offerte faraoniche. Un colpo di scena scuote il calciomercato delnell’ultimo giorno di trattative: Victorpotrebbere in azzurro. Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24, ha svelato gli ultimi sviluppi: “La trattativa delpersembrava potesse concludersi, grazie ad una proposta di ingaggio da 40 milioni di euro e l’inserimento nel contratto di una clausola rescissoria che gli permettesse il ritorno in Europa”. Tuttavia, un intoppo dell’ultimo minuto ha cambiato le carte in tavola. Di Marzio spiega: “Stamattina ilha chiesto 5 milioni in più, forse per qualche bonus da concordare ancora, masi è infastidito moltissimo”.