(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladiha espresso un misto di sollievo e dolore dopo la confessione dell’uomo arrestato per l’omicidio della loro figlia, avvenuto a Terno d’Isola. In una dichiarazione rilasciata a Bottanuco, i parenti della giovane donna uccisa hanno sottolineato come la notizia della confessione sia riuscita a dissipare leche erano state fatte sulla vita di. “La notizia ci solleva e spazza via anche tutte leche sono state fatte sulla vita di”, hanno affermato i familiari, visibilmente provati ma sollevati dall’idea che finalmente emerga la verità sull’assurda e violenta morte della loro congiunta. Il padre diha poi aggiunto un appello: “L’assurda e violenta morte dinon sia vana e provochi una maggiore sensibilità in tutti al tema della sicurezza del nostro vivere”.