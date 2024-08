Sharon Verzeni il fermato ammette | L’ho vista e l’ho uccisa Non so perché

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegaresia successo,”, così Moussa Sangare, il 31enne italianoper l’omicidio di. L’uomo, disoccupato, è nato a Milano e residente a Suisio, pochi chilometri di distanza dal paese dell’omicidio. Il 31enne, immortalato dalle telecamere mentre si allontanava in bici dal luogo dell’omicidio, è originario di una famiglia della Costa d’Avorio ed è statonella notte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Bergamo, indiziato di essere il presunto omicida. “Stanotte al termine di serratissime indagini siamo pervenuti a identificare il signore in bicicletta che ha reso prima spontanee dichiarazioni poi, in sede di interrogatorio, ha reso una piena confessione”, ha spiegato Maria Cristina Rota, procuratrice aggiunta a Bergamo, nel corso della conferenza stampa.