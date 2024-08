Omicidio Verzeni killer confessa | Ho avuto un raptus improvviso DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Houn. Non so spiegare perché sia successo, l'ho vista e l'ho uccisa". A un mese dall'a coltellate di Sharon, avvenuto a Terno d'Isola, nel Bergamasco, nella notte tra il 29 e 30 luglio, il caso è essere arrivato a una svolta. La scorsa notte i Carabinieri hanno individuato e fermato un trentunenne italiano, Moussa Sangare, che poi hato rendendo dichiarazioni spontanee. Nato a Milano e residente a Suisio, viene da una famiglia originaria del Mali. Disoccupato, è stato identificato come il soggetto ripreso dai sistemi di video sorveglianza mentre si trovava a bordo di una bicicletta e si allontanava velocemente dalla scena del crimine dell’. Non conosceva, hanno confermato fonti investigative.