Mondiali di Salvamento l’Italia ha 15 medaglie in bacheca | l’evento fino all’8 settembre

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sono nove levinte daldelnella seconda giornata di gare aisulla Goald Cost. Nel totale gli allori conquistati sono 15, insieme a due primatiottenuti. E’ una splendida Italia, che punta ancora al podio e. Il racconto delle gare e la delegazione azzurra – Fonte federnuoto.it Scatenato Francesco Ippolito. Il tesserato per Gorizia Nuoto già oro nei 100 misti rescue, prima domina i 200 superlifesaver, di cui è primatista mondiale, chiudendo in 2’05?742 davanti all’australiano James Koch (2’07?38) e l’altro azzurro Fabio Pezzotti (2’09?26); poi trascina la staffetta 4×25 manichino che stabilisce il primato mondiale in 1’03?51 (Francesco Ippolito, Fabio Pezzotti, Simone Locchi, Davide Cremonini) demolendo il precedente della Germania (1’04?04) del 22 luglio 2017.