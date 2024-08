Louis Vuitton Cup 2024 quando tornerà in gara Emirates New Zealand dopo l’incidente con l’AC 75? Gli scenari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri:75 diNew, campione in carica di America’s Cup, è caduta dalla gru e si è danneggiata.la prima giornata di regate inCup, il torneo che selezionerà la sfidante dei Kiwi, per il team di Auckland è già tempo di tornare ai box e di lasciar perdere per un po’ il campoe le regate. Nella giornata di ieri il CEO diTeam New, Grant Dalton aveva affermato: “Chiaramente questo è un ostacolo per il team in un momento così importante della nostra campagna. Questi sono i momenti che possono definire un’edizione di America’s Cup, ma abbiamo un fantastico gruppo di persone dedicate e talentuose che lavoreranno 24 ore su 24 per riparare la barca”.