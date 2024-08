Losing my religion | non basta brandire un rosario davanti a una folla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il concetto politico, o ideologico, di cristianità ha preso una via di profonda indeterminazione. Il Dio, patria e famiglia, usato da molti partiti conservatori, non si capisce più a qualee, confessione religiosa, o fede appartengano. Se vediamo l’uso italiano che se ne fa in politica molte cose non tornano. Perché tra le dichiarazioni degli esponenti politici e i loro comportamenti non c’è alcuna coerenza. In Italia vige ancora la confessione religiosa che si definisce cattolica, apostolica, romana, sotto l’egida di Santa Romana Chiesa, che non è solo un palazzo oltre Tevere, ma una Fede seguita da un grandissimo numero di persone nel mondo. I suoi precetti sono chiari e millenari, c’è il catechismo per insegnarli ed il Codice Canonico. Il vivere more uxorio, fare famiglia al di fuori del vincolo sacramentale, non è contemplato.