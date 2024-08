LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | azzurre della 4×400 in finale brillando bronzo per Disabato nella 10 km di marcia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:33 Pochi istanti al viaprima heat4×100 femminile. Questa la startlist: Germania Svizzera Spagna Canada Ucraina Gran Bretagna Ecuador Cile 19:28 Ci siamo, ultime emozioni in pista con le batterie delle staffette 4×100. Si parte con le femminili, avanzano inle prime due di ogni heat più i due migliori tempi delle escluse. 19:23 3:07.04 il crono che promuove il quartetto giapponese alladi domani. Sorride anche l’India, che nelha la megliosquadra del Botswana. 19:22 Botswana, Giappone ed India racchiuse in meno di un secondo a metà gara. 19:18 Ultima batteriamaschile.