Lavoro Conte | con tecnologie AI a rischio milioni di posti

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (askanews) – “È notizia di questi giorni che Klarna, la nota azienda fintech svedese, si appresta a licenziare drasticamente i lavoratori sostituendoli con l’Intelligenza artificiale. L’amministratore delegato Sebastian Siemiatkowski ha detto senza troppi peli sulla lingua che ‘spetta ai governi gestire le ricadute occupazionali'”. Lo sottolinea in un post pubblicato sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Ovvio – avverte l’ex premier – che non può e non deve funzionare così: verrebbe meno quella responsabilità sociale che le imprese, a ogni latitudine, devono assumersi.