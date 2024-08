La Promessa | anticipazioni della puntata del 31 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ancora cambiamenti nel palinsesto di Canale Cinque, così la tanto amata serie tv spagnola “La” andrà in onda il sabato pomeriggio a partire dalle ore 15,30. Dal 7 settembre, però, la serie tv verrà trasmessa solamente nei giorni feriali e non sarà più mandata in onda nel weekend. Ma ora scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nelladi domani, grazie alle. Abel La(ilcorrierecitta.com)Margarita ha dei sospetti Leche andrà in onda domani, sabato 31, ci rivelano che Margarita confessa a Don Lorenzo di avere dei sospetti su Pelayo e Jeronimo. Secondo lei, stanno tramando qualcosa di nascosto perché li ha visti con una valigetta piena di denaro. A questo punto, la donna convince il conte ad allearsi con lei per capire bene cosa stanno combinando.