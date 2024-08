La guerra dei tavolini a Pisa Multe da 173 euro e 5 giorni di sto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – C’è chi ha tolto le fioriere, chi, sedie e ombrelloni, altri ancora i pannelli che pubblicizzavano l’aperitivo o il menù turistico. Sono statidi fuoco per le attività del centro storico (e non solo) dopo il ‘blitz’ degli agenti della polizia municipale chiamati a pizzicare gli ‘irregolari’ del suolo pubblico, finora 17. Una conta probabilmente tesa ad aumentare nelle prossime settimane. Si parte dalle occupazioni selvagge fino ad arrivare alle più piccole irregolarità, come un tavolino che sfora con i metri quadri all’esterno dell’esercizio pubblico. Controlli, a cui è seguita una pioggia di sanzioni amministrative (da un minimo di 173, 121,10se pagata entro 5), oltre alla discussa chiusura forzata di 5(che può raddoppiare in caso di recidiva annuale) con conseguente perdita di incassi.