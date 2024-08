Il Napoli di Conte e non solo | parlano Tacchinardi e Cagni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) A Radio Kiss Kissè intervenuto anche Alessio, allenatore ed ex calciatore. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “Forsenon s’aspettava quel secondo tempo dela Verona, non sembrava una squadra di, non sembrava la squadra col veleno come piace a lui. Il Bologna non sarà la squadra dell’anno scorso, ma s’è visto unferoce e grintoso.vive di pressioni, di continue sfide e col Bologna ho rivisto le squadre di”. Verso-Parma “Il Parma sta benissimo, gioca benissimo, si chiude e gioca con gente di qualità. Sarà una bellissima partita ed ildeve confermare l’entusiasmo che s’è ritrovato nell’ultima gara. Il Parma è una squadra giovane e frizzante ed in campo aperto fa malissimo, per cui ildeve stare molto attento”.