Il governo indica Fitto come Commissario Ue Meloni | Avanti senza paura

(Di venerdì 30 agosto 2024) AGI - È fatta: Raffaeleè il nome che Giorgia"oggi stesso" a Ursula von der Leyen per il ruolo dieuropeo che spetta all'Italia nella nuova commissione. La decisione è stata confermata dalla stessa premier nel corso della riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi - la prima dopo la pausa estiva - che è stata preceduta in mattinata da un vertice di maggioranza. "La nostra scelta - ha dettorivolgendosi ai membri del suo- ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questocon ottimi risultati: il ministro Raffaele. Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l'Italia nei prossimi anni".