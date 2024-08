Il cioccolato? Sexy e allegro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Vacanze romane come fonte di ispirazione. Per Ernst Knam – maestro di pasticceria e volto noto della tv per la sua arte nel trasformare ilin sublimi magiche golosità – l’estate si è rivelato momento propizio per visitare i Musei capitolini. "Mio figlio Giorgio è stato preso al Sistina e quindi abbiamo approfittato per arricchire la mente e trovare refrigerio dall’afa. L’arte – afferma – mi aiuta a stimolare idee anche per la pasticceria". Così, una volta archiviato il meritato riposo, chef Knam, adesso sì che è pronto a scaldare i motori – ops, i forni – con la padrona di casa Benedetta Parodi. Anche perché venerdì 6 settembre prende il via la 12esima edizione di Bake Off Italia, cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia, e in onda in prima serata su Real Time (canale 31) per un totale di 15 episodi di cui Knam è giudice storico.