Ferragni ha ricevuto l’invito per un famoso programma | parlano le amiche

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lo scorso maggio a La Vita in Diretta Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci hanno scherzato sulla possibilità di avere Chiaraa Ballando con le Stelle. Tutti però hanno pensato ad un botta e risposta ironico e ad un invito che non si sarebbe mai concretizzato. Eppure la Carlucci a giugno in un’intervista rilasciata al Corriere della sera ha davvero aperto le porte del suo show alla regina delle influencer: “Certo che le nostre porte sono aperte. Lei è un grandissimo personaggio e ovviamente potrebbe partecipare, in più noi lavoriamo a tutto campo“. Masarà arrivato a destinazione? Pare proprio di sì. Secondo quello che riportano Dagospia e Novella 2000 ci sarebbe davvero stata una proposta, ma sembra che Chiara al momento non sia interessata e che abbia anche altri progetti in ballo.