Era mio padre | Sam Mendes un grande narratore

(Di venerdì 30 agosto 2024) ERA MIOLa 7d ore 21.25 Con Tom Hanks, Paul Newman e Jude Law. Regia di Sam. Produzione USA 2002. Durata. 2 ore LA TRAMA Anni 30. Michael (Hanks) è un amorevoledi famiglia e nel contempo lo spietato killer di una cosca mafiosa irlandese. Un giorno il figlio psicopatico del boss uccide la moglie e uno dei figli di Michael. Michael uccide lui, ma poi deve scappare assieme al figlio rimasto per sfuggire alla vendetta del boss. Una fuga senza scampo. PERCHE' VEDERLO Perchè Sam("American beauty") è une tutti gli attori girano alla perfezione. In particolare Newman (nel ruolo del boss) e Jude Law che come killer glaciale non ha pari.