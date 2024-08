Ecco dove vivrà adesso Vacanze finite e trasloco per Nathan Falco Briatore | quanto costa la nuova scuola

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

per il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio. Dopo un'estate trascorsa in famiglia ma in giro per l'Italia,trasloca in Svizzerafrequenterà un prestigiosissimo collegio, il College du Léman. È già arrivato a destinazione, come mostra la tata storica del 14enne sui social. Ha immortalato il volo e poi i baci e gli abbracci commossi a mamma e papà. Non è una novità quella del collegio. Flaviolo aveva già annunciato due anni fa a Sette: "Quando avrà 14 anni, frequenterà il liceo in Svizzera, per crescere. Dopo spero che studi Food & Beverage administration", aveva spiegato non nascondendo il desiderio di vederlo seguire le sue orme.