Dalla musica alla violenza le due vite di Moussa Sangare

(Di venerdì 30 agosto 2024) In paese a Suisio, nella Bergamasca, lo conoscevano tutti., il 31enne fermato nella notte per avere ucciso Sharon Verzeni, è stato visto al bar della piazza principale fino a pochi giorni fa. "Era normale, come al solito", racconta Andrea, che lo incontrava in giro da sempre. "Ci siamo salutati con un cenno della mano, tutto qui". Eppure chiunque abbia frequentato il ragazzo concorda nel dire che per lui c'è stato un prima e un dopo il viaggio in Inghilterra. Una piccola parentesi di vita all'estero, dove lavorava come lavapiatti, equale sarebbe tornato completamente cambiato. Nato a Milano da genitori originari del Mali, prima della sua partenza dall'Italia viene descritto da tutti come un "bravo ragazzo" e con un "grande talento" per la, tanto che aveva collaborato con artisti del calibro di Izi ed Ernia.