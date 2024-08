Dalla letteratura al cinema il libro Premio Strega ‘L’età fragile’ diventerà un film

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) In futuro ‘L'etàdi Donatella Di Pietrantonio, vincitore dele delloGiovani del 2024, sbarcherà al. Ad acquisire i diritti del romanzo, infatti, sono stati Indigoe HT. “Siamo entusiasti di poter lavorare su una storia che esplora la sopravvivenza e la fragilità come elementi intrinseci dell'esistenza umana” hanno dichiarato i produttori. “La vulnerabilità è il filo conduttore che unisce tutti i personaggi, sia nel passato che nel presente, riuscendo a rappresentare con grande profondità la complessità delle relazioni umane in un contesto che offre un forte potenzialetografico”. La scrittrice Di Pietrantonio, abruzzese, ha pubblicato il suo primo romanzo alle soglie dei 50 anni e in meno di 15 anni ha scritto altri quattro libri, riscuotendo un grande successo di pubblico.