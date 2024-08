Ciclismo | spunto imperioso della lituana-toscana Leleivyte a Serravalle Pistoiese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024),30 agosto 2024 - Dopo il cronoprologo di Campi Bisenzio con il successogiovane olandese Scarlett Souren che ha indossata la maglia rosa del 28° Girofemminile, si è svolta la prima tappa in linea tuttacon partenza da Piazza Risorgimento a Quarrata ed arrivo all’ombraRocca di, dove si è imposta come nel 2023 laRasa(residente da anni a Montecatini Terme). Per la brillante ed esperta campionessa successo di tappa tra la gioia degli sportivi pistoiesi che conoscono Rasa da anni. La partenzafrazione con il sindaco quarratino Gabriele Romiti ed i volontari di “Casa di Zela”, preceduta dalla cerimonia di inaugurazionemostra “1935-1985 50 anni dia Quarrata” che resterà aperta fino all’8 settembre.