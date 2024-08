Call of Duty | Black Ops 6 è disponibile la Beta ecco come partecipare all’Accesso Anticipato

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dalle ore 19:00 della giornata di oggi, il 30 agosto 2024, èlain accessodiofOps 6, versione che consente ai fan di provare gratis il multiplayer del nuovo capitolo della serie Activision. Ma cosa si deve fare perallain accessodiOps 6? Scopriamolo in questo articolo! Per accedere a questa sessione dellaè necessario aver prenotato il gioco presso un retailer autorizzato, oppure ancora avere abbonamento attivo ad Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass, visto che il servizio in abbonamento di Microsoft offre l’accesso diretto alladel nuovoofrivelato da Activision nelle scorse settimane, la prima fase delladiofOps 6 è attiva da oggi e durerà fino alla giornata del 4 settembre, per poi godere di una seconda fase in programma dal 6 al 9 settembre.