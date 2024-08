Calciomercato Inter è fatta per Palacios | cifre e dettagli dell’operazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Nell'ultimo giorno delestivo arriva il tanto atteso colpo in difesa da parte dell'. Dopo aver provato a prendere Cabal, poi finito alla Juventus, i nerazzurri hanno atteso qualche settimana per consegnare a Simone Inzaghi il vice Bastoni che aveva tanto richiesto. La scelta dell'è ricaduta su Tomas, difensore argentino di 21 anni, dotato di un buon mancino. Il calciatore è già a Milano per visite mediche e firma. L'operazione con l'Independiente Rivadavia è stata chiusa sulla base di 6.5 milioni più bonus legati a presenze e non tutti facilmente raggiungibili. L'articolo, èperCalcioWeb.