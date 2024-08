Bruciano ancora le campagne pontine | i Forestali fermano un sospetto piromane

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non c’è tregua per leintorno a Latina, continuamente colpite da incendi di vegetazione. Ieri pomeriggio, l’ennesimo vasto rogo ha minacciato le abitazioni nella zona di Borgo Santa Maria, ma questa volta i Carabinieri del Gruppo Forestale sono riusciti a fermare un possibile. Si tratta di un uomo del luogo, sospettato di aver appiccato le fiamme che hanno rapidamente dato vita a un incendio di grandi proporzioni, costringendo i soccorritori a mettere in atto una complessa operazione di contenimento durata diverse ore. L’incendio e l’intervento dei soccorsi Il rogo è scoppiato in prossimità di strada Macchia Grande, nei pressi di Borgo Santa Maria, una zona vicina al litorale di Latina. I Carabinieri, intervenuti insieme ai soccorritori, hanno raccolto una serie di segnalazioni e informazioni sul posto, che li hanno portati a fermare il sospettato.