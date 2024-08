Bellizzi Premio Fabula | domani c’è l’ex rugbista Martin Castrogiovanni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti«Al mio cuore fa bene essere qui con voi. Trovo questa iniziativa stupenda che dà a noi adulti la speranza che le nuove generazioni possano fare qualcosa di buono e importante». Con le parole di Vittoria Puccini (intervenuta ieri) i dreamers della 14esima edizione del(in programma afino a lunedì 2) hanno archiviato una nuova esaltante giornata in Arena Troisi. L’attrice, pienamente a suo agio tra i ragazzi, ha risposto con garbo e simpatia a tutte le domande. «Ogni ruolo è difficile, ma mi piace che lo sia. Adesso per esempio mi sono cimentata in un ruolo molto distante da me. Per la prima volta faccio la cattiva, anzi sono proprio perfida in Incanto, una favola tra l’altro di Pierpaolo Paganelli. Circondata dai bambini ho dovuto fingere di odiarli. È stato complicatissimo perché molto distante da me.