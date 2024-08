Usa Pil del II trimestre superiore alle attese | +3% Si allontana lo spettro recessione borse europee euforiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il Pil Usa e’ cresciuto del 3% nel secondoin base alla seconda lettura resa nota dal dipartimento del Commercio. Il dato e’stime che puntavano al +2,8%, pari alla prima lettura. Le spese dei consumatori, che rappresentano il 69% dell’economia statunitense, sono aumentate del 2,9%, contro il 2,3% della prima lettura. Nel primoil Pil era cresciuto dell’1,4%. Letornano a segnare nuovi massimi storici per la prima volta da maggio dopo che il dato sul Pil Usa, cresciuto del 3% nel secondolodellaamericana mentre gli investitori scommettono, confortati anche dai dati sull’inflazione in Spagna e Germania, sul taglio dei tassi sia in Europa che negli Usa.