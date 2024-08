Un caso di Dengue a Gattatico | scatta il protocollo di disinfestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Reggio Emilia, 29 agosto 2024 – Un nuovodiin provincia di Reggio Emilia. Ilè stato riscontrato in una persona residente a. spiega in un comunicato la Direzione dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia. Questa persona è “recentemente rientrata da un viaggio in un’area in cui questa malattia è endemica. Le attuali condizioni di salute del paziente sono buone”. Che cos’è la febbre daLa febbre diè una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura di zanzara, caratterizzata da febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, dolore retrorbitario e rash cutaneo. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.