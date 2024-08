Traffico Roma del 29-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

servizi per la mobilità riaprirà stasera di 30 con un anticipo di 4 giorni la sopraelevata della tangenziale est in direzione San Giovanni da Largo Passamonti a viale Castrense dopo i lavori di manutenzione poi dalle 23 sarà in vigore la normale chiusura notturna ponte Garibaldi chiusa la corsia tranviaria in entrambi i sensi di marcia per interventi di manutenzione sui binari chiusa anche la corsia diin direzione di Viale Trastevere via Crescenzo in corso lavori di rifacimento del manto stradale tra via Properzio Piazza Risorgimento all'altezza di via Properzio la viabilità sarà regolata senso unico di marcia in direzione di Piazza Risorgimento