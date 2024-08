Sorteggio Champions League l’Atalanta va a Barcellona e ospita Real Madrid e Arsenal

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Mister Gasperini lo aveva detto: “Se proprio devo scegliere vorrei una che non ho mai affrontato, come il”. Detto, fatto.nella prima fase della2024/25 volerà, tra le altre grandissime sfide, anche al Camp Nou. L’urna riserva alla Dea anche un’altra straordinaria sfida, contro il, rivincita dell’ultima Supercoppa Europea. Al Gewiss Stadium arriverà anche l’, supersfida della seconda fascia, mentre in trasferta si torna con lo Shakhtar Donetsk (probabilmente in Germania) e con lo Young Boys in Svizzera, ma anche in Germania con lo Stoccarda. In casa sfide con Celtic e Sturm Graz, già affrontato nel gruppo di Europa