Soldi gioielli ed anche un’auto | quattro case svaligiate nel sud pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Raid Notturno in Unica Arteria Stradale Nella notte del 28 agosto 2024, il comune di Santi Cosma e Damiano (LT) è stato teatro difurti in abitazione, tutti avvenuti lungo la stessa arteria stradale. Le abitazioni colpite sono state depredate di denaro,vettura e vari oggetti di valore. Intervento e Indagini dei Carabinieri di Formia Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno intensificato i posti di controllo e le attività di perlustrazione nell’area, avviando accertamenti per identificare i responsabili. Gli autori dei furti potrebbero essere delinquenti occasionali che scelgono le abitazioni da derubare senza un piano premeditato, oppure membri di bande criminali specializzate in furti in abitazione.