Scoperti al parco a spacciare cocaina e hashish | arrestati due pusher

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bologna, 29 agosto 2024 – La prima segnalazione di spaccio è arrivata martedì sera sull’app YouPol della polizia. Quando gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Marco Polo, però, non hanno trovato nessuno. Tuttavia ieri i poliziotti della Squadra mobile, dopo aver riconosciuto il soggetto di cui si parlava nella segnalazione, hanno deciso di attuare un servizio di monitoraggio di fronte all’abitazione, un alloggio dell’Acer. Così intorno alle 16,30 hanno notato un sessantaduenne marocchino, noto come “lo zio“, uscire dall’appartamento sistemare un sacchetto sul cestino della bici e poi allontanarsi pedalando verso via della Beverara.