Quei 181 ragazzi mai andati in vacanza | la loro prima volta grazie alla generosità dei fiorentini

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto 2024 – La solidarietà non va mai in. Anzi, porta inbambini che altrimenti non avrebbero potuto svagarsi al mare o in piscina. Per 181 bambini eè stata “L'estate dei sogni”, tra tuffi, escursioni e laboratori. Questoal progetto promosso da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, che ha permesso a giovanissimi, che fin qui non avevano potuto farlo, di partecipare ad attività ludiche e ricreative durante i mesi estivi. “dei tantiche hanno sostenuto il progetto e all'impegno di 62 tra educatori, operatori, volontari, questihanno potuto divertirsi e imparare cose nuove, trascorrere del tempo in compagnia con coetanei, in serenità e spensieratezza.